2021/07/29 | 08:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يغادر واشنطن ويعلن الاتفاق على عدم وجود قوات قتالية نهاية العام » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 08:19

واع/

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