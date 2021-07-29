2021/07/29 | 08:45 - المصدر: عين العراق

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الخميس 29 يوليو 2021 | 08:34 صباحاً

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ملايين العراقيين يحتفلون اليوم في النجف الأشرف بعيد الغدير الأغر

يحتفل ملايين الزائرين من محافظات البلاد كافة والعالم اجمع، بعيد الغدير الاغر في مدينة النجف الاشرف، وهو يوم بيعة وتنصيب أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) إماما وخليفة لرسول الله (ص) في اليوم الـ 18 من شهر ذي الحجة الحرام الذي يصادف اليوم الخميس.

واعلنت خمس محافظات اضافة الى النجف الاشرف، تعطيل الدوام الرسمي فيها اليوم الخميس عدا الدوائر الخدمية، بمناسبة عيد الغدير الاغر, وهي كربلاء المقدسة والبصرة وميسان وواسط وذي قار.



محافظة النجف الاشرف التي يحتقل فيها الملايين اليوم بعيد الغدير الاغر، اعلن محافظها لؤي الياسري عن الخطة الامنية والخدمية الخاصة بالعيد.

واوضح بتصريح صحفي ان "الجزء الامني من الخطة يشارك فيه 23 الف عنصر من القوات المسلحة التي تؤمن طرق المحافظة والبادية والشوارع المؤدية الى المدينة القديمة، اما الجزء الخدمي فتشارك فيه العتبة العلوية المقدسة والدوائر البلدية والخدمية من البلديات والصحة، كما يسهم الجيش والقوة الجوية وفرقة الامام علي القتالية التابعة للحشد الشعبي، بتأمين الحماية للزائرين".

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