2021/07/29 | 08:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، من العاصمة الاميركية واشنطن، معلنا عن الاتفاق على عدم وجود قوات قتالية نهاية العام .

وذكر الكاظمي في تغريدة على "تويتر" تابعها NRT عربية (29 تموز 2021)، أنه "غادرنا واشنطن الى بغداد الحبيبة بعد زيارة ناجحة وتفاهمات إقتصادية وسياسية وثقافية، واتفاق لنقل العلاقة الأمنية الى التدريب والمشورة وعدم وجود قوات قتالية بنهاية العام".

وأضاف، " نتطلع الى تعزيز التضامن الإجتماعي والسياسي لخدمة شعبنا ونأمل بتواصل مستمر لتكريس قيم التعاون والحوار" .

غادرنا واشنطن الى بغداد الحبيبة بعد زيارة ناجحة وتفاهمات إقتصادية وسياسية وثقافية، واتفاق لنقل العلاقة الأمنية الى التدريب والمشورة وعدم وجود قوات قتالية بنهاية العام.نتطلع الى تعزيز التضامن الإجتماعي والسياسي لخدمة شعبنا ونأمل بتواصل مستمر مع @POTUS لتكريس قيم التعاون والحوار.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) July 29, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يغادر واشنطن ويعلن الاتفاق على عدم وجود قوات قتالية نهاية العام الحالي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يغادر واشنطن ويعلن الاتفاق على عدم وجود قوات قتالية نهاية العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).