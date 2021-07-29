المالكي يعلن موقفه من المشاركة بالانتخابات ويبعث رسالة الى المقاطعين لها

2021/07/29 | 08:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الأربعاء، تمسكه بالمشاركة في الانتخابات المبكرة، والمقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وقال المالكي في تغريدة له، إن "الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في 10/10 وموقف القوى التي أعلنت عدم مشاركتها محترم لكنه موقف خاص بها ولا يجوز فرضه على رأي الاغلبية المتفاعلة مع الانتخابات المبكرة وفي موعدها المحدد".

وأضاف أن "الانتخابات المبكرة مطلب مرجعي وشعبي وعلى الحكومة ان تهيء الظروف الأمنية لانجاحها".

وتعهدت حكومة مصطفى الكاظمي بإجراء الانتخابات في حزيران من العام الحالي 2021، قبل أن يتم الاتفاق على موعد جديد في العاشر من تشرين الأول من العام نفسه إثر "اقتراح من مفوضية الانتخابات".

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