مصرع طاقم مروحية عسكرية إثر سقوط طائرتهم في امرلي

2021/07/29 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بسقوط خمس ضحايا بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة رائد، إثر تحطم طائرة مروحية عراقية، في مدينة آمرلي بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "خمسة من فرسان جو العراق الابطال، لقوا مصرعهم إثر تحطم مروحيتهم ضمنتقاطع امرلي".وأضاف أن " الخمسة هم كل من، العقيد الطيار اسامة الزبيدي والرائد الطيار علي فاضل وطاقم الطائرة كل من البطل لؤي حاتم والبطل اثير فائز والبطل وسام علي".

من جهتها، نعت قيادة العمليات المشتركة الضحايا الخمسة (العقيد طيار اسامه طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حاتم فرحان، نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح) وهم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي ١٧ والذين استشهدوا اثناء سقوطها قرب محيط ناحية امرلي فجر هذا اليوم بالساعة ٢٤٥ خلال تاديتها مهمة قتالية".

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