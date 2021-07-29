المركزي يطلق مبادرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة

2021/07/29 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، اطلاق مبادرة استخدام مصادر الطاقة المتجددة لخفض انبعاث الكاربون.

وقال المركزي في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "بالتعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء اطلق مبادرة للتحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة لخفض انبعاث الكاربون وتحسين البيئة وبمشاركة خبراء البيئة والطاقة المتولدة من المصادر المتجددة، من أجل وضع الإطار التنفيذي لتمويل مثل هذه المشاريع التنموية، سواء على مستوى الأفراد او المستثمرين في مجال الطاقة النظيفة".

وسيدعم البنك المركزي العراقي و بالتعاون مع الجهات المعنية بـ "إعداد ضوابط تلزم اصحاب المشاريع الاستثمارية السكنية بالاعتماد على المصادر المتجددة في تأمين جزء من الطاقة الكهربائية كشرط لشمولها بمبادرة البنك المركزي لتمويل مشاريع الإسكان".

وعبر البنك واللجنة العليا للإقراض، عن "تطلعهما أن يكون عام 2022 عاما وطنيا للطاقة المتجددة في العراق".

وقرر البنك، بحسب البيان، "المباشرة بنصب منظومات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على عدد من أبنيته في بغداد وفروعه في البصرة والموصل وأربيل لتأمين جزءً من احتياجاته من الكهرباء".

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