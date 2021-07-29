خارجية أمريكا عن مظاهرات إيران: وصلتنا تقارير عن إطلاق نار على المتظاهرين

2021/07/29 | 09:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا حول المظاهرات التي تشهدها مناطق في إيران بسبب "سوء الإدارة الحكومية والإهمال" لافتة إلى أن تقارير وصلتها حول إطلاق النار على المتظاهرين.

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