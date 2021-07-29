2021/07/29 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أثارت ما بدت أنها “بقع غريبة” على أجساد عدد من الرياضيين المشاركين في منافسات السباحة ‏بأولمبياد طوكيو 2020، ‏تساؤلات ‏حول ماهيتها‎.‎ وليست هذه هي المرة الأولى التي شوهدت فيها البقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‎”‎حجامة السباحين” تخطف الأضواء في أولمبياد طوكيو 2020‏ المركز الخبري الوطني.

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