2021/07/29 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة / المركز الخبري الوطني أثارت ما بدت أنها “بقع غريبة” على أجساد عدد من الرياضيين المشاركين في منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو 2020، تساؤلات حول ماهيتها. وليست هذه هي المرة الأولى التي شوهدت فيها البقع […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (”حجامة السباحين” تخطف الأضواء في أولمبياد طوكيو 2020) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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