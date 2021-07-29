البنك المركزي يطلق مبادرة جديدة لحل معضلة الكهرباء

2021/07/29 | 09:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة استخدام مصادر الطاقة المتجددة لخفض انبعاث الكاربون.وذكر البنك في بيان، أنه “بالتعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء اطلق مبادرة للتحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة لخفض انبعاث الكاربون وتحسين البيئة وبمشاركة خبراء البيئة والطاقة المتولدة من المصادر المتجددة، من أجل وضع الإطار […]

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