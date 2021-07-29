الخزعلي: لا نية لأمريكا للانسحاب من العراق والمفاوضات عبارة عن خديعة وتلاعب لفظي

2021/07/29 | 09:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أنه لا توجد نوايا حقيقية للإدارة الأمريكية بالخروج من العراق، منتقداً بيان وزارة خارجية العراق وأميركا قائلا: لم يوضح ما المقصود بالقوات القتالية وماذا تشمل، حيث كانت المفاوضات هي مفاوضات الخديعة”.وقال … Readmore

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