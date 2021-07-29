الكاظمي يغادر واشنطن مؤكداً: لن تكون هنالك قوات قتالية بنهاية العام الحالي على أرض العراق

2021/07/29 | 09:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مغادرته عاصمة الولايات المتحدة الأميركية، عائداً إلى بغداد.وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، فجر اليوم الخميس (29 تموز 2021)، “غادرنا واشنطن الى بغداد الحبيبة بعد زيارة ناجحة وتفاهمات إقتصادية وسياسية وثقافية، وعدم وجود … Readmore

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