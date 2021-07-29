2021/07/29 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اعلنت الخطوط الجوية العراقية،اليوم الخميس ،موعد رحلاتها ليوم غد الجمعة.

وبحسب الجدول أدناه فان عدد الرحلات بلغ 48 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 16 رحلة، 32 رحلة خارجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على رحلات الخطوط الجوية ليوم غد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على رحلات الخطوط الجوية ليوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).