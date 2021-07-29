تحطم مروحية عراقية قرب آمرلي

2021/07/29 | 09:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد 5 من الصباط والعسكريين في تحطم مروحية عسكرية عراقية قجر اليوم الخميس قرب ناحية آمرلي بمحافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان لها، تلقى PUKmedia نسخة منه، ان "قيادة العمليات المشتركة تنعى الشهداء الأبطال الخمسة ( العقيد طيار اسامه طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حاتم فرحان، نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح) وهم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي 17 والذين استشهدوا اثناء سقوطها قرب محيط ناحية امرلي فجر هذا اليوم بالساعة 2:45 خلال تأديتها مهمة قتالية".

PUKmedia / خلية الاعلام الامني

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