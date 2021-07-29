مكتب الاعلام يعزي برحيل الصحافي اسماعيل زاير

2021/07/29 | 09:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتعازي الى الاسرة الصحافية في العراق برحيل الصحافي المعروف اسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد.

وجاء في بيان لمكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الخميس، اننا نعزي الاسرة الصحافية في العراق واعضاء هيئة تحرير صحيفة الصباح الجديد برحيل الزميل الصحافي اسماعيل زاير، مشيرا الى ان الصحافي الراحل كان صديقا للاتحاد الوطني الكوردستاني والحركة الديمقراطية في اقليم كوردستان وللشعب الكوردي بشكل عام.

واعتبر البيان رحيل اسماعيل زاير خسارة كبيرة للصحافة العراقية فهو كان من الصحافيين المهنيين المخلصين في عملهم وكانت له بصمات واضحة في عالم الصحافة العراقية فهو من مؤسسي شبكة الاعلام العراقي بعد اسقاط نظام البعث المقبور.

وتقدم البيان بالتعازي الى عائلة وذوي الصحافي الفقيد اسماعيل زاير، متمنيا لهم الصبر والسلوان على مصابهم.

PUKmedia / خاص

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