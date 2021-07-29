لا مستقبل مستدام للايزيديين والاقليات في العراق واقليم كردستان مع استمرار الإبادة الجماعية

2021/07/29 | 10:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صحفي “لا مستقبل مستدام للايزيديين والاقليات في العراق واقليم كردستان مع استمرار الابادة الجماعية منذ سبع سنوات” لا يزال مستقبل الايزيديين تحت تهديد خطير، لا تزال سنجار، المعروفة للايزيديين بأنها جوهر وطن أجدادهم، في حالة اضطراب على خلفية إضافية من الجغرافية السياسية المعقدة، مما يعيق فرص التعافي المجتمعي الشامل من الإبادة الجماعية.على الرغم …

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