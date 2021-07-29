نقاط للمستقبل - المنصور جعفر

2021/07/29 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المنصور_جعفر هذه نقاط للمستقبل ضد حاضر أزمة التغيير في السودان 1- جزء من تاريخ الأزمة في السودان الحاضر: ظهر لقب "الهبوط الناعم" كتسمية لتحول قشري من الشكل الإسلامي المتآكل القديم لديكتاتورية السوق إلى شكل جديد دون تغيير في أسس هذه الديكتاتورية أو علاج لمظالمها الإقتصادية الإجتماعية.



من ثم بعد كسر الظلم والجبروت الإسلامي الثوب كان استمرار قوى الهبوط الناعم في تجاهل شهور من تنبيهات وتحذيرات الح ......





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