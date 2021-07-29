2021/07/29 | 10:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركزي الخبري الوطني”، اليوم الخميس، جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد ‏الجمعة.‏ وتضمن جدول الرحلات 48 رحلة من وإلى مطارات العراق الدولية المختلفة.‏ وأدناه جدول الرحلات:‏

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالجدول..



رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم الجمعة المركز الخبري الوطني.

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