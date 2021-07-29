المنتخب المصري لكرة القدم يستعد لمواجهة البرازيل في دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

2021/07/29 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصل المنتخب الاولمبي المصري لكرة القدم الى مقر القرية الاولمبية بطوكيو استعدادا لمواجهة منتخب البرازيل يوم السبت المقبل على ملعب سايتاما ضمن مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.ويخوض المنتخب المصري تدريبات استشفائية للاعبين الذىن شاركوا أمس فى مباراة أستراليا في الجولة الثالثة لأولمبياد طوكيو، والتى فاز بها الفراعنة 2 / 0 وتأهل لدور الـ8 لمواجهة البرازيل، وذلك لعلاج الإجهاد بعد المجهود المبذول من اللاعبين في الجولات الثلاث الماضية".وتقام مباراة المنتخب الاولمبي المصري مع منتخب البرازيل يوم السبت المقبل في الساعة الواحدة ظهرا ، بتوقيت بغداد ، ضمن لقاءات دور الثمانية لاولمبياد طوكيو 2020./انتهى2

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