افتتاح مستشفى كرفاني جديد في ناحية القيارة بنينوى

2021/07/29 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ افتتحت صحة نينوى مستشفى كرفانيا جديدا مخصصا للحجر الصحي للمصابيين بفيروس كورونا جنوب الموصل .وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان المستشفى نفذ بطريقة البناء الكرفاني على ارضية من الكونكريت ،وهناك نية لافتتاح مستشفى كرفاني مشابه في ناحية حمام العليل ،جنوب الموصل ايضا "./انتهى

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