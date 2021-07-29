بارزاني يرحب بقرار اليونسكو بإدراج منطقة هورامان على لائحة التراث العالمي

2021/07/29 | 10:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الرئيس مسعود بارزاني بقرار المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التابعة للأمم المتحدة، بإدراج منطقة هورامان في شرق كوردستان (كوردستان إيران) على لائحة التراث العالمي، مشيداً بالدور التاريخي، الثقافي، السياسي، والثوري للمنطقة.وفيما يلي نص الرسالة: بسم الله الرحمن … Readmore

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