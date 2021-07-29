2021/07/29 | 10:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وفقًا للطبيب ماثيو بوفينسي من كلية البصريات في مدينة نيويورك، يمكن أن تكتشف من خلال عينيك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.إذا نظرت في المرآة، فإليك ما يجب الانتباه إليه.إحدى “العلامات العينية” لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هي “الحلقة المزرقة” على الجزء الخارجي من القرنية – الجزء الأمامي الشفاف للعين.تُعرف الحلقة باسم “قوس الشيخوخة”، والتي تصبح أكثر وضوحًا مع ارتفاع مستويات الكوليسترول.تعتبر الحلقة المزرقة حميدة: فهي لا تؤثر على رؤية الشخص، لذلك قد لا تلاحظها.وقال: “إذا ظهرت عليك أنت أو أحد أفراد عائلتك هذه الأعراض، فسيكون من الحكمة إجراء اختبار الدهون”.يمكنك أن تطلب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علامات في العين تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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