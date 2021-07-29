2021/07/29 | 11:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القبض على متهمين بالقتل في محافظة ديالى.وذكرت الوزارة في بيان لها وصل “النور نيوز” نسخة منه ان الفوج الثالث التابع الى اللواء الثاني فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تمكن بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( ٤٠٦) …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ديالى..



قوة مشتركة تلقي القبض على متهمين بالقتل first appeared on النور نيوز.

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