المطلوب من السيد الكاظمي الاستماع إلى صوت الشعب ومعاناتهم وليس الاعتماد فقط على المستشارين - فلاح أمين الرهيمي

2021/07/29 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن اختلاف الفكر مع الواقع الملموس يأتي من خلال ثلاثة أركان : 1) من الناحية الزمانية : إن ما يكون اليوم صحيحاً قد لا يكون كذلك غداً بسبب تبدل الواقع.



2) من الناحية المكانية : مما يصح في مجتمع ما قد لا يصح في مجتمع آخر في الزمان نفسه.



3) من الناحية الشخصية الفردانية : كل فرد سواء كان باحثاً أو مفكراً أو مجتهداً يفهم الفكر ويتعامل معه وفق خصائصه الشخصية وتكوينه العقلي والنفسي.



وهذا يعني ع ......





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