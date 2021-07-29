2021/07/29 | 11:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعي بسم الله الرحمن الرحيم ” يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي “ صدق الله العظيم ببالغ الاسى والحزن والالم تنعى اسرة الصباح الجديد عميدها رئيس التحرير “إسماعيل زاير” الذي وافته المنية ليلة البارحة.واسرة الجريدة اذ تعبر عن فجيعتها بفقدها الكبير وتتمنى لروحه السكينة وان يتغمدها ...

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