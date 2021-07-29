كم سجلت اسعار الدولار امام الدينار العراقي في الاسواق المحلية؟

2021/07/29 | 11:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كردستان.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد صباح اليوم 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي الأسعار نفسها التي سجلت خلال افتتاح صباح أمس الأربعاء.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار

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