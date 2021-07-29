الرشيد يعلن وجبة جديدة من السلف

2021/07/29 | 11:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف.

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