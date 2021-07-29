2021/07/29 | 11:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المركز الخبري الوطني أصدر ديوان محافظ ذي قار، اليوم الخميس، توضيحاً بشان منصب رئيس هيئة المستشارين ‏بالمحافظة، فيما شدد على أنه ليس من صلاحية أي شخص التحدث بهذه الصفة‎.‎ وذكر ديوان المحافظة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار توضح بشأن منصب رئيس هيئة المستشارين بالمحافظة المركز الخبري الوطني.

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