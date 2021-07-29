ذي قار: منصب رئيس هيئة المستشارين بالمحافظة مايزال شاغرا

2021/07/29 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكـد ديوان محافظة ذي قار :" ان منصب رئيس هيئة المستشارين في المحافظة مايزال شاغرا منذ فترة ، وليس من صلاحية اي شخص التحدث بهذه الصفة".واشار ديوان محافظة ذي قار ، الى ان " انهاء تكليف جليل كاظم عبد علي بمهام منصب رئيس هيئة المستشارين منذ تاريخ 17 تموز الحالي تم لمقتضيات المصلحة العامة ، وليس من صلاحية اي شخص التحدث بهذه الصفة الرسمية"./انتهى5

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