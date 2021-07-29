2021/07/29 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت وزارة الداخلية تشكيـل لجنة عالية المستوى من ضباطهـا للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن (هشام محمد هاشم) في محافظة البصرة .وذكرت وزارة الداخلية ، في بيان صحفي ، ان "الوزير عثمان الغانمي تابع بشكل مكثف هذا الموضوع من اجل معرفة تفاصيله والوقوف على اخر المستجدات بشأنه ،منها انتظار تقرير الطب العدلي لبيان اسباب الوفاة ، والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد".وسادت موجـة غضب شعبي محافظة البصرة امس الاربعاء ، اثر وفاة المواطن هشام محمد هاشم الشباري البالغ من العمر 35 عاما ، الذي تم اعتقاله من قبل دائرة مكافحة اجرام البصرة قبل يوم واحد بسبب تشابه الاسماء .فيما افصح ذوو المتوفى عن وجود آثار لكدمات وضربات على جسده ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل لجنة وزارية رفيعـة للتحقيق بوفاة المواطن البصري هشام محمد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل لجنة وزارية رفيعـة للتحقيق بوفاة المواطن البصري هشام محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).