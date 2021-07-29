أسعار صرف الدولار تسجل انخفاضاً طفيفاً

2021/07/29 | 11:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، انخفاضاً خفيفاً في الاسواق المحلية خلال تداولات العملة اليوم.وسجل سعر بيع الدولار بـ 148.000 دينار لكل 100 دولار، بينما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147000 دينار لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

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