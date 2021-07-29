بعد المالكي.. حزب سياسي يعلق حول المشاركة في الانتخابات المقبلة

2021/07/29 | 11:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الخميس، أن الإنتخابات هي أساس شرعية النظام السياسي، فيما أشار الى أنه "من يريد شرعية الحكم عليه أن ينال شرعية التمثيل".

وقال الائتلاف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (29 تموز 2021)، "إن الإنتخابات هي أساس شرعية النظام السياسي، وصندوق الإقتراع هو "الرحم" الولاد للسلطات، ومن يريد شرعية الحكم عليه أن ينال شرعية التمثيل".

وأشار الى أن "ائتلاف النصر دعا ويدعو إلى المشاركة الواسعة بالإنتخابات، لأنها بوابة الإصلاح والتغيير المنشود"، داعيا المفوضية العليا للإنتخابات والحكومة والقوى السياسية إلى التعاون لإجراء إنتخابات نزيهة وعادلة تمثل رأي الشعب وخياراته".

ويأتي تأكيد ائتلاف النصر، بعد عدة انسحابات ومقاطعات لكتل سياسية من المشاركة الانتخابية، أبرزها التيار الصدري، والحزب الشيوعي.

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