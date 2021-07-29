المملكة المتحدة تسمح بدخول الملقحين من أمريكا وأوروبا دون حجر صحي

2021/07/29 | 11:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستسمح المملكة المتحدة للمسافرين الذين حصلوا على اللقاح بشكل كامل في أمريكا والاتحاد الأوروبي بتجنب الحجر الصحي اعتبارًا من 2 أغسطس.إنه قرار مهم للشركات السياحية وشركات الطيران وصناعة السياحة في المملكة المتحدة.

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