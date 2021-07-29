2021/07/29 | 11:25 - المصدر: عين العراق

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الخميس 29 يوليو 2021 | 11:23 صباحاً

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الجمارك تضبط ٨ شاحنات محملة بـ (رز هندي وطحين) مخالفة

أعلنت هيئة الجمارك، الخميس، ضبط ٨ شاحنات محملة بـ (رز هندي و طحين) مخالفة للضوابط، في المنطقة الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية، امكن من ضبط (٨) شاحنات محملة بـ (رز هندي وطحين) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة”.

وأشارت الى انه” تم فتح محضر ضبط وتحقيق واحالته الى الجهات المختصة بذلك”.

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