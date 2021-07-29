2021/07/29 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حسمت دراسة حديثة الجدل الدائر حول صلاحية دواء “إيفرمكتين” للعلاج والوقاية من كوفيد-19، حيث ‏يستخدم العقار في ‏علاج الطفيليات مثل الجرب عند البشر والديدان المعوية في الماشية‎.‎ وبحسب الدراسة التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تحسم جدل فعالية عقار “الجرب والطفيليات” مع ‏كورونا المركز الخبري الوطني.

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