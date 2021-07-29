2021/07/29 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، ضبط عبوات فحص كورونها بحوزة مسافر أجنبي ‏في مطار البصرة الدولي.‏ وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم ضبط (عبوات فحص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عبوات فحص كورونا بحوزة مسافر أجنبي بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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