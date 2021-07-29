بغداد: مسلح يقتل شقيقته داخل دارها ويلوذ بالفرار

2021/07/29 | 11:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقدم شاب في بغداد، على قتل شقيقته داخل منزلهما قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

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وذكر مصدر في مستشفى اليرموك لـ"ناس"، (29 تموز 2021)، أن "شاباً يبلغ من العمر 37 عاما أقدم على قتل شقيقته بواسطة سلاح داخل منزلهما في منطقة المنصور (دور تجاوز) بحجة غسل العار".

وأضاف المصدر مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ "الضحية ربة بيت تبلغ من العمر 31 عاماً"، مبينا أنّ "الجاني يعمل سائقاً في سيارة أجرة".

وأوضح المصدر، أنّ المتهم "هرب إلى جهة مجهولة قبل اكتشاف الجريمة، ونقل جثة الضحية إلى مستشفى اليرموك".

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