إسرائيل.. تحقيق في ملابسات مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش في الضفة

2021/07/29 | 11:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار الأربعاء على سيارة رفضت الامتثال لأوامر بالتوقف في الضفة الغربية المحتلة، وأنه يحقق في ظروف الحادث بعد إعلان السلطات الفلسطينية مقتل طفل فلسطيني كان في السيارة برصاص الجيش.

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