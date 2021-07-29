بالفيديو.. اثار الصاروخ الذي سقط في محيط السفارة الامريكية ببغداد

2021/07/29 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز مقطع فيديو يظهر الاثار التي خلفها سقوط صاروخ الكاتيوشا في محيط السفارة الامريكية فجر اليوم بالعاصمة بغداد.

وفي وقت سابق من فجر اليوم الخميس، استهداف محيط السفارة الامريكية في بغداد بصاروخي كاتيوشا.

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