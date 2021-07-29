قصف محيط السفارة الامريكية ببغداد والسيرام تفشل بإبعاد صاروخين

2021/07/29 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بتعرض محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، لقصف صاروخي.

وقال المصدر أن القصف تم عبر صاروخي كاتيوشا، مضيفاً أن منظومة الدفاع الصاروخي السيرام فشلت في إبعاد الصاروخين، بينما سقطت شظايا المنظومة على عدد من العجلات المدنية ومنزل ضمن مقتربات منطقة المنصور.

وهذا الهجوم هو الأول من نوعه منذ انتهاء مباحثات الانسحاب الاميركي من العراق، التي تمت بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، والرئيس الأميركي جو بايدن.

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