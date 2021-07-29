2021/07/29 | 11:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن إقبال المواطنين على أخذ اللقاح ارتفع 10 أضعاف ما كان عليه في الأسابيع الماضية، فيما رجحت تلقيح أكثر من 60 بالمئة من الفئات المشمولة حتى نهاية العام الحالي.وقال مدير عام الصحة رياض عبد الامير، في تصريح له إن “عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية تسبب بموجة من الاصابات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: إقبال المواطنين على اللقاح ارتفع إلى 10 أضعاف first appeared on النور نيوز.

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