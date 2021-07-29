مظهر محمد صالح يكشف حقيقة وصول العراق الى الوضع اللبناني

2021/07/29 | 11:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستبعدَ مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، ان يمر العراق بازمات اقتصادية على غرار ما تمر به لبنان اليوم، كون العراق يملك موردا مهما وهو النفط وهو ذو قوة مالية عالية.وقال صالح، في تصريح صحفي، ان “الوضع الاقتصادي للعراق جيد ومستبعد ان نصل الى ما وصلت اليه لبنان كونها انهارت مصرفيا …

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