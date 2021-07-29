تحذيرات من تسونامي بعد زلزال قوي في ألاسكا

2021/07/29 | 11:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوت صفارات الإنذار من تسونامي في المناطق الساحلية لشبه جزيرة ألاسكا الأمريكية، بعد تسجيل زلزال فاقت قوته 8 درجات في وقت متأخر من الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ونشرت السلطات الأمريكية خارطة لانتشار موجات تسونامي المحتملة في المحيط الهادئ.

وحسب الخارطة، فقد تصل تسونامي إلى سواحل روسيا واليابان والفلبين وأستراليا ونيوزيلاندا في غضون فترة تتراوح بين 6 ساعات و15 ساعة.

وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي، الذي قدر قوة الزلزال بـ8.1 درجة، تحذيرا من حدوث موجات تسونامي تشمل الأراضي الأمريكية في غوام وجزر ماريانا الشمالية الواقعة في المحيط الهادئ.

PUKmedia / وكالات

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