الصحة: نواجه ضغطا كبيرا بعد خروج 5 آلاف سرير عن الخدمة



الصحة: نواجه ضغطا كبيرا بعد خروج 5 آلاف سرير عن الخدمة
2021/07/29 | 11:33 - المصدر: آي كيو نيوز
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