دراسة تكتشف فئة من الناس تعرضوا لإصابات خطيرة بكورونا رغم تلقي اللقاح.. من هم؟

2021/07/29 | 11:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت دراسة جديدة في مجلة Transplantation أن الأشخاص الذين سبق لهم زراعة اعضاء تكون لديهم مخاطر أعلى للإصابة بكوفيد-19 بعد التطعيم.

وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 18000 شخص تم تطعيمهم بالكامل، والذين تلقوا زراعة أعضاء كبيرة في 17 مركزًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



تم تحديد أكثر من 150 حالة إصابة بين المرضى الخاضعين للدراسة.



قال الباحثون إن خطر الإصابة بكوفيد-19 بعد التطعيم يزيد 82 مرة بالنسبة للذين زرعوا أعضاء.

وقد أسفرت هذه العدوى عن 87 حالة دخول إلى المستشفى ووفاة 14.



ووفقًا للدراسة، فإن خطر دخول المستشفى والوفاة اللاحقة للأشخاص الذين أجريت لهم عمليات زرع يزيد بنسبة 485 مرة.

أشارت الطبيبة دوري سيغيف، وهي جراح زراعة الأعضاء في جامعة جونز هوبكنز، إلى أن هذه هي الدراسة الأولى التي تقدم دليلاً سريريًا على انخفاض حماية اللقاح للذين قاموا بعمليات الزرع.

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