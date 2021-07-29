إنستغرام تعلن عن إضافة جديدة لمواجهة TikTok

2021/07/29 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تشتد المنافسة بين تطبيقات التواصل الاجتماعي المختصة في الصور و الفيديوهات القصيرة، و كثيرا ما تقتبس هذه التطبيقات من بعضها البعض الميزات الناجحة، و قبل فترة كانت إنستغرام قد أطلقت ميزة Reels لمنافسة TikTok و سناب شات، الآن أطلقت انستغرام تحديثا جديدا لهذه الميزة.

إنستغرام تحرص على جذب المزيد من المستخدمين و صناع المحتوى لميزة Reels ، عبر القيام بالكثير من التحسينات، ففي سبتمبر من العام الماضي قدمت إنستغرام إضافات جديدة لميزة Reels تتعلق بتمديد مدة المحتوى من 15 إلى 30 ثانية للسماح للمستخدمين بالتعبير عن نفسهم بشكل أكبر، بالإضافة لمنح المستخدمين خيار استخدام مؤقت ذاتي لمدة 10 ثواني، كذلك يمكن للمستخدمين حذف أو التعديل على محتوى Reels.

أما هذه المرة فمع الإقبال المتزايد على Reels، قامت إنستغرام من جديد بزيادة المدة، حيث سيصبح بإمكان صناع المحتوى على إنستغرام نشر فيديوهات تصل إلى 60 ثانية كاملة، دائما في إطار المنافسة بين إنستغرام و TikTok، و تقول إنستغرام أنها تريد بهذه الإضافة الجديدة منح صناع المحتوى مساحة أكبر للإبداع .

يذكر أن إنستغرام كانت قد أطلقت Reels كرد على TikTok و في الأصل فإن الخدمة منسوخة عن التطبيق الصيني.

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