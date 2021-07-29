بسطوة المال والسلاح.. نائب يدعو لمتابعة ملف ترهيب الأهالي بقضاء المقدادية

2021/07/29 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الخميس، الجهات الأمنية الى متابعة الملف الأمني وملف ترهيب الأهالي في ثاني أكبر اقضية المحافظة، مبينا ان تمكن سطوة المال والسلاح في قضاء المقدادية سيدفع الى الطعن بنتائجها.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك جهات تمارس إرهاب وترهيب للأهالي في قضاء المقدادية ثاني اكبر اقضية محافظة ديالى فضلا عن امتلاكها النفوذ السياسي".

وأضاف ان "بقاء الامر على ماهو عليه في قضاء المقدادية سيدفع الجميع الى التشكيك والطعن بنتائج الانتخابات"، داعيا القوات الأمنية الى "متابعة الملف الأمني وترهيب الأهالي في القضاء".

وأفاد ان "اجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعيدا عن اي ضغوط هي من تخلق امل لكل العراقيين في بناء دولة قادرة على النهوض بالتحديات لكن الوضع في بعض مدن ديالى ومنها قضاء المقدادية بنواحيه مختلف في ظل ورود شكاوى كثيرة من قبل المواطنين تتحدث عن ترهيب تمارسه قوى تمتلك السلاح والمال لكسب الأصوات".

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