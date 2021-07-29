ضبط وثيقة دراسية مزورة لاحد المرشحيـن للانتخابات والقبض على خمسة متهمين في القضية

2021/07/29 | 11:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن قيام أحد المُرشَّحين لانتخابات مجلس النوَّاب المُقبلة في الديوانيَّة بتزوير وثيقةٍ دراسيَّةٍ وتقديمها ضمن إضبارة الترشيح للانتخابات. واكدت الهيئة ، ضبط وثيقةٍ دراسيَّةٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورُها عن إحدى المدارس الثانويَّة المسائيَّة في المحافظة تعودُ لمُرشَّحٍ لانتخابات مجلس النوَّاب المُقرَّر إجراؤها في تشرين الأول المقبل.وأضافت ، إنه تمَّ ضبط نسخةٍ من إضبارة المُرشَّح،ومن ضمنها الوثيقة المُزوَّرة والتعهُّد الخطيِّ الذي وقَّعه والمُتضمِّن صحَّة المعلومات المُقدَّمة من قبله ، مبينة ان " قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر اصدار امر قبض بحقِّ المُرشَّح ومدير المدرسة التي صدرت عنها الوثيقة ومُتَّهم آخر، اضافة الى المدير العام لتربية الديوانية ومدير مكتبه وفق احكام المادة (289) من قانون العقوبات؛ لثبوت اشتراكهم بجريمة التزوير"./انتهى5

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