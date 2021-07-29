2021/07/29 | 12:49 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TtxqPQiFwgM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية قناة زاكروس لـمهرجان الهلال الذهبي بدورته الثالثة لـتكريم المبدعين العراقيين | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية قناة زاكروس لـمهرجان الهلال الذهبي بدورته الثالثة لـتكريم المبدعين العراقيين | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).