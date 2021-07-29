منظمة الصحة العالمية: لا ننصح بتلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا

2021/07/29 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها لا تنصح حاليًا تلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى كوفيد تسعة عشر بسبب انعدام بيانات كافية حول فعالية هذا الإجراء.

وقالت مديرة قسم التحصين في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبرايان، أن هناك دراسات مكثفة تجري في الوقت الراهن حول استخدام الجرعات المعززة، واكدت أن بعض الدول بدأت أن تنصح تلقي الجرعات المعززة، داعية ايها إلى الاعتماد على البيانات

وازدادت المناقشات حول مدى ضرورة تلقي الجرعات المعززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا في ظل انتشار سلالات جديدة خاصة نسخة دلتا المكتشفة لأول مرة في الهند والتي تعد أكثر عدوى مرتين وأكثر خطورة مقارنة مع سابقاتها.

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