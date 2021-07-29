2021/07/29 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر وجود فصائل تريد تشويه الانتخابات العراقية وتغيير نتائجها.

وأشار تولر في مقابلة مع وسائل إعلام كردية، إلى عدم وجود أي قاعدة عسكرية أميركية في العراق، مضيفاً أن القوات في عين الأسد وأربيل متواجدة داخل قواعد للعراقيين، مشدداً على أن دور القوات الأميركية في المرحلة المقبلة سيقتصر على مساعدة القوات العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماثيو تولر: فصائل مسلحة تريد تغيير نتائج الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماثيو تولر: فصائل مسلحة تريد تغيير نتائج الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).